ママとおじいちゃんには抱っこしてもらいたがるのにおばあちゃんには...

なぜかおばあちゃんに反抗する犬と、抱っこしたいおばあちゃんのやりとりが「おもしろすぎるこのおふたり」と話題になっています。

この光景が投稿されると多くの人の爆笑を誘い、記事執筆時点で5.5万回以上再生されることとなりました。

【動画：絶対におばあちゃんに抱っこされたくない犬→思った以上に『激しい攻防戦』】

おばあちゃんの抱っこだけは嫌！

話題の光景が投稿されたのは、Instagramアカウント「pome_suno_7.13」のリール動画。ポメラニアンの『すのぅ』くんはママとおじいちゃんのことは好きなようで、抱っこをしてほしそうにしていたそう。

しかし、おばあちゃんがすのぅくんのことを抱っこしようとすると、なぜか急に表情が険しくなり猛抵抗をし始めたんだとか。ママが「抱っこしてもらいな」とすのぅくんに話しかけると、かわいらしい目をママに向けてしっかりと聞き取ろうとするそうですが、おばあちゃんの方を向くと、ムキッと喧嘩腰な態度に豹変してしまったそうです。

めげないおばあちゃんと逃げる犬

すのぅくんのことを抱っこしたいおばあちゃんは、優しく声をかけたり手を広げてすのぅくんに近づいたりしてみたそうですが、すばやい動きでかわして逃げてしまったそう。

終いには、すのぅくんの連続「犬パンチ」でおばあちゃんの手を追い払ってしまったんだとか。ここまで抱っこを嫌がる犬はあまり見ないほど、なぜかおばあちゃんにだけ敵対心を向けるすのぅくんなのでした。

おばあちゃんにさらに敵意が...

別の日にはさらにおばあちゃんとバチバチな関係になっているすのぅくんの様子が投稿されていました。大好きなママがおばあちゃんと会話をしていたところ、ヤキモチをやいたのかおばあちゃんに怒って吠え始めたというすのぅくん。

その後すのぅくんはママに注意され怒られてしまったそうですが、ママには反省している顔を見せつつ、おばあちゃんにはまだまだ吠え続けていたようです。今後もお二人の関係性がどうなっていくのか楽しみになりますね。

なぜかおばあちゃんの抱っこを嫌がる犬と、抱っこしたいおばあちゃんの攻防の様子には、「あまりにあからさま」「（おばあちゃんが）全くめげないのが最高」と、ふたりのやりとりに思わず笑ってしまった方々のコメントがたくさん寄せられていました。

すのぅくんとおばあちゃんの様子をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「pome_suno_7.13」の他の投稿もぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pome_suno_7.13」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。