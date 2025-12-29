12月28日放送の『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』（テレビ東京系）で、スピードスケート女子金メダリスト・郄木菜那の “前のめり” な行動が賛否を呼んでいる。「今回は愛媛・松山城から福井・東尋坊まで、全長約550キロを8日間・4区間でつなぐ、バス旅のリレー企画でした。その最終区間を任されたのが、Aマッソ・加納さん、村井美樹さん、郄木さんの3人。『乗り継ぎ対決旅』では鉄道チームを率いて “鬼軍曹”