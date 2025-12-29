12月29日、第104回全国高校サッカー選手権の１回戦・第１試合の８ゲームが開催され、首都圏各会場で熱きバトルが繰り広げられた。青森山田と初芝橋本が激突した一戦は、前半９分にいきなり動く。青森山田はMF小澤のシュートが相手ＧＫに弾かれたところをMF杉山が反応良くプッシュして大会第１号を決める。幸先良く先制に成功すると、25分には左ＣＫからDF大場が頭でねじ込んでリードを広げた。後半29分、後半ATにもゴールを重