青森山田が圧巻５発で好発進！ 奈良育英が矢板中央を撃破、帝京長岡、興國、聖和学園などが２回戦へ名乗り！【選手権１回戦】
12月29日、第104回全国高校サッカー選手権の１回戦・第１試合の８ゲームが開催され、首都圏各会場で熱きバトルが繰り広げられた。
青森山田と初芝橋本が激突した一戦は、前半９分にいきなり動く。青森山田はMF小澤のシュートが相手ＧＫに弾かれたところをMF杉山が反応良くプッシュして大会第１号を決める。幸先良く先制に成功すると、25分には左ＣＫからDF大場が頭でねじ込んでリードを広げた。後半29分、後半ATにもゴールを重ねた青森山田が、５−０快勝の好スタートを切った。
等々力会場では帝京大可児と興國のプリンスリーグ勢対決が実現。がっぷり四つに組んだ攻防戦は前半を０−０で終え、後半17分に均衡が破れる。興國はFW田中が右サイドをえぐって中央へクロス。これをエースFW佐藤が右足ダイレクトで合わせ、ゴールライン際にこぼれた球をFW安田が押し込んだ。さらに23分にも右サイドでパスを受けた安田が豪快に右足を振り抜いて２点目をゲット。試合はそのまま２−０で終了し、興國が悲願の“全国初勝利”を飾った。
３度目の優勝を目論む山梨学院は強豪・京都橘と対峙。スコアレスでハーフタイムを迎え、後半に入っても拮抗したゲームが続く。両チームとも早々に交代カードを切って試合を動かすなか、後半25分に京都橘はPKの絶好機を得る。だが、途中出場の神戸内定FW伊藤が放った一撃は、山梨学院の１年生GK石井に阻まれてしまう。
勝敗の行方はPK戦に委ねられ、山梨学院は相手６人目のキッカーのキックをGK石井がストップして勝負あり。PK戦を６対５で制し、２回戦へ駒を進めた。
１回戦・第１試合の結果は以下の通りだ。
【12月29日／１回戦・第１試合】
山梨学院（山梨） 0(6PK5)0 京都橘（京都）
帝京長岡（新潟） 5-0 大社（島根）
広島皆実（広島） 2-1 専大北上（岩手）
聖和学園（宮城） 3-0 那覇西（沖縄）
興國（大阪） 2-0 帝京大可児（岐阜）
金沢学院大附（石川） 2-1 日章学園（宮崎）
青森山田（青森） 5-0 初芝橋本（和歌山）
奈良育英（奈良） 2(3PK2)2 矢板中央（栃木）
【12月28日／１回戦・開幕戦】
徳島市立（徳島） 4-1 早稲田実（東京Ｂ）
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
