12月26日、TBS系『THE TIME,』に、竹内涼真がVTR出演。“痛風”になってしまったことや、原因について話した。【関連】竹内涼真、LAへ作品の撮影に入る前に行く理由「通訳さんつけて…」番組では今回、『2025有馬記念 公開枠順抽選会』のプレゼンターとして登壇した竹内と見上愛にインタビューを実施。この中で、竹内には、“今年忘れられない苦い思い出”があるとして、「僕は痛風になったことです」と明かすと、見上は、「えー！