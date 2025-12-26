BE:FIRSTやHANAをはじめとする人気グループを輩出する音楽プロダクション「BMSG」の代表でありプロデューサーのSKY-HIこと日郄光啓（39）が25日、年内のテレビ出演などの活動を辞退することを公式サイトで発表した。「12月19日、『NEWSポストセブン」』がSKY-HIさんが午後11時過ぎに17歳の女性アイドルを自宅に呼び出し、午前4時以前の深夜に帰宅させていたと報じました。同誌の取材にSKY-HIさんは自身の行動を認めており、