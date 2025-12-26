BE:FIRSTやHANAをはじめとする人気グループを輩出する音楽プロダクション「BMSG」の代表でありプロデューサーのSKY-HIこと日高光啓（39）が25日、年内のテレビ出演などの活動を辞退することを公式サイトで発表した。

「12月19日、『NEWSポストセブン」』がSKY-HIさんが午後11時過ぎに17歳の女性アイドルを自宅に呼び出し、午前4時以前の深夜に帰宅させていたと報じました。同誌の取材にSKY-HIさんは自身の行動を認めており、公式サイトでも《相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離した軽率な行動でありました》と釈明をしています」（芸能記者）

《一部報道に関する事実関係と今後の活動・経営指針について》と題した25日の同発表には、《先日の週刊誌報道に関しまして、ファンの皆様、ならびに関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。》と謝罪するとともに、複数の弁護士などの専門家の指示のもと行った内部調査ではSKY-HIの《違法行為に該当する事実は確認されなかった》としている。

また《何よりもまず、日郄は代表としての責任を全うし、信頼を回復するための体制構築を最優先とすべく、以下のとおり今後の経営および活動の指針を決定いたしました。》とし、今後については《経営体制の抜本的な見直しとガバナンスの強化》すると報告した。

さらには代表の日高が表舞台に立つことで、所属アーティストの活動に不必要な懸念や支障を及ぼすことは避けるため年内に出演を予定していた27日開催予定のライブ「COUNTDOWN JAPAN 25/26」と29日放送の『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（日本テレビ）を辞退するとした。

この“年内の活動辞退”という内容に対してはSNSではツッコミが続出。Xではこんな声が上がっていた。

《年内って！あと1週間！ただの冬休みやん！》

《ただのクリスマス休暇ですねw》

《年内活動辞退って厳しそうに見えて、6日だけなのウケるなw物は言いようw》

《年内ってあと数日じゃんw早めの正月休みだろ？何の戒めにもなってねぇ》

と、‘25年の残り1週間を切ったタイミングでの“年内の活動辞退”という発表に対して違和感を覚えたユーザーが多かったようだ。