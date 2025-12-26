東京都文京区湯島の個室マッサージ店でタイ国籍の当時１２歳の少女（１３）が違法に働かされた事件で、少女が２６日にも、タイに帰国することが関係者への取材でわかった。帰国後は現地の保護施設などで生活する見通しだ。少女は６月下旬、短期滞在の在留資格で母親（２９）と来日し、個室マッサージ店で約７０人の男性客を相手に性的マッサージをさせられた。９月に港区の東京出入国在留管理局に助けを求めて保護された。関