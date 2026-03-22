「気づいたら同期で残っているのは自分だけ…」そんな状況に置かれると、取り残されたような焦燥感や「自分だけ損をしているのではないか」という不安に駆られるものです。転職していった同僚たちが口にする「年収アップ」や「休日の増加」といった景気の良い話を聞けば、なおさらでしょう。 しかし、隣の芝生が青く見えるのは、あくまで表面的な数字しか見えていないからかもしれません。本記事では、厚生労働省の統計デ