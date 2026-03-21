共働きや独身世帯の増加で、掃除や料理、洗濯、ベビーシッターなど、家事代行（家事サービス）のニーズは高い。子育てだけでなく介護も加わり、市場は広がる。一方、家事代行業者の倒産が急増している。2025年度は4-2月で11件に達し、すでに過去最多を更新した。政府は、新設を目指す国家資格化、税制支援などで子育て世代や介護世帯の負担軽減への対応策を進めていく意向だ。家事代行の倒産（負債1,000万円以上）は、2006