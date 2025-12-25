今月21日、栃木県大田原市で銀行のATMが重機で壊された事件について、その後の調べで、ATMから現金は盗まれていなかったことがわかりました。今月21日の午前2時半前、栃木県大田原市にある栃木銀行のATMが破壊され、近くで重機が見つかりましたが、警察のその後の捜査で、現金は盗まれていなかったことがわかりました。事件後に現場に駆けつけた警備員が、不審な人物がトラックの助手席に乗り込んで走り去るのを目撃していて、警察