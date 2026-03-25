来年度の賃上げについて三井住友銀行は、10%を超える賃上げを実施する方針を固めました。三井住友銀行は、来年度の賃上げについて組合と妥結し、4%のベースアップを実施する方針を固めました。ベースアップは4年連続です。これにボーナスの増加分と人事制度の改定による賃上げ分を合わせて10%を超える賃上げを実施する方針で、合併で三井住友銀行が発足した2001年以降、最大の上昇幅となっています。