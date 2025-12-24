愛媛県西条市の高橋敏明市長が、国への交付金申請を巡り市職員に心理的圧力をかけたとされる問題で、パワーハラスメントの有無を調査している市は、２２日に開かれた市議会全員協議会で中間報告をした。複数の市議によると、市職員の３６人が「パワハラを受けたことがある」と回答していたという。アンケートは１１月１０〜２５日に全職員約２０００人を対象に実施し、６割に当たる約１２００人から回答があった。２２日の同協