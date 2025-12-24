2025年12月22日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国政府が日本の自衛隊の元統合幕僚長に対し入国禁止などの制裁を発表した背景について報じた。記事は、中国外交部が15日、自衛隊の元統合幕僚長である岩崎茂氏に対し、中国国内の資産凍結や入国禁止などの制裁措置を同日付で発効したと発表したと紹介。制裁の理由について「岩崎氏が『台独』分裂勢力と公然と結託して一つの中国