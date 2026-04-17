イランのアラグチ外相は17日、イスラエルとレバノンの停戦合意を受け、停戦期間中は、ホルムズ海峡を完全に開放すると表明しました。イランのアラグチ外相は17日、SNSで、イスラエルとレバノンの停戦合意をふまえ、「停戦期間中は全ての商船にホルムズ海峡を完全に開放する」と表明しました。イラン側が指定する航路での開放になると説明しています。これを受け、アメリカのトランプ大統領はSNSで、イラン側の発表を歓迎する一方、