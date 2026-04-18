おうちの中で、こんなもの【画像】を見たことはありませんか？ 【閲覧注意】ヒメマルカツオブシムシをもっと詳しく見てみたい場合のみクリックを… 今がカツオブシムシの成虫の時期なので、おうちの中で成虫を見つけて、検索してその正体を知った方もいるかもしれませんね。 久しぶりに礼服を出したりしたときに、よく見たら小さな穴が開いている！これも虫の仕業かもしれません。 その正体は「ヒメマルカツオブシムシ」 「い