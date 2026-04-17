メッツのフランシスコ・リンドーアが緩慢プレースター選手の相次ぐミスに批判が殺到している。米大リーグのメッツは15日（日本時間16日）、敵地ドジャース戦に2-8で敗れ、8連敗を喫した。2点を追う8回には、フランシスコ・リンドーア遊撃手の緩慢な守備からドジャース打線に勢いを与えて5失点。このプレーには番記者やファンも批判の声をあげている。9回の攻撃に向け、流れを掴みたい8回裏の守備で落とし穴が待っていた。先頭