神戸市中央区の商業ビルで２月、開いたままのエレベーターの扉から男性が転落死したとみられる事故で、国土交通省が２３日、調査報告書を公表した。保守管理会社の社員が安全装置を切ったまま放置し、定期点検の担当者が計２回、「異常なし」との報告書を作成していた。扉が開いていた原因は「人為的に開かれた可能性が高い」とした。周辺に防犯カメラはなく、扉を開いた人物や時間帯は特定できなかった。調査は有識者らでつく