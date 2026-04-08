7日夕方、川崎市川崎区扇島のJFEスチール東日本製鉄所の敷地内で起きた事故で現場の近くに設置された防犯カメラがとらえた事故の瞬間の映像です。クレーンがゆっくりと傾きその後、煙や水しぶきのようなものが舞っているのが確認できます。事故はクレーンの解体工事中に発生し、円柱状の重りが何らかの原因で落下して男性作業員5人が巻き込まれました。5人は円柱状の重り部分の上で作業していたとみられこのうち3人が死亡、1人が海