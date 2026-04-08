川崎市川崎区のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で７日、解体中の大型クレーンから重りが落下した事故で、転落して死傷するなどした作業員５人は全員重りの上で作業中だったとみられることが同社などへの取材でわかった。死者は計３人となり、１人は重傷、１人は行方不明が続いている。神奈川県警は業務上過失致死傷の疑いも視野に当時の状況を調べている。川崎臨港署の発表によると、死亡した３人はいずれも会社員で、千葉