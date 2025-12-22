停電の中、交差点で止まる無人タクシー＝20日、米サンフランシスコ（AP＝共同）【フェニックス共同】米西部サンフランシスコで20日に大規模停電が発生し、一部交差点で自動運転の無人タクシーが止まって渋滞した。信号の停止が影響したとみられ、運行会社は「状況確認のため、通常よりも長く止まった事例があった」と説明した。事故は起きていない。米メディアが21日に報じた。止まったのはIT大手アルファベット傘下のウェイモ