「マスキズムの時代」の始まり2025年も終盤に入った11月7日、イーロン・マスクは、成功すれば1兆ドルもの破格の報奨を得る契約を株主と交わした。この報酬条件については、9月にはすでに噂になっており、さすがにこれほど「法外」な報酬が認められるはずはない、1兆ドル（ ＝150兆円）もの資産を個人が得るのは常軌を逸している、という批判も公にされていた。だが、株主たちが見せたのは蛮勇だった。この前代未聞の報酬を得る可能