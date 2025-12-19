10年間で7兆円も増えた医療費を、どう抑えるのか。厚生労働省が、医療費負担の見直しに向けた方針の案を示しました。自己負担3割の高齢者を増やす方針が示された他、「ロキソニンテープ」や「アレジオン」といった身近な薬の負担も増えそうです。そこで今回の#みんなのギモンでは、「医療費見直し…負担どうなる？」をテーマに解説します。■議論されてきた3点で負担増山粼誠アナウンサー「厚生労働省は18日、医療費負担の見