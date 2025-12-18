ふるさと納税を始めるとき、「自分はいくらまで寄付できるんだろう？」と疑問に思ったことはありませんか？ ふるさと納税には、所得に応じた控除の「上限額」があります。この上限額は年収によって異なり、人によってかなり差があります。この記事では、ふるさと納税の控除上限額の仕組みや、自分がいくらまで寄付できるのかを確認する方法について、わかりやすく解説します。 ふるさと納税の「上限額」ってなに？