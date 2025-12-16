16日午後、東京・板橋区の小学校近くで、小学5年生の女子児童がトラックと衝突する事故があり、心肺停止の状態となっています。警視庁によりますと、16日午後3時半すぎ、板橋区志村で「人身事故小学生とトラックがぶつかった」と通報がありました。小学5年生の女の子がトラックにひかれ、下敷きになったとみられ、その後、病院へ搬送されましたが心肺停止の状態だということです。現場は、板橋区立志村第二小学校のすぐ近くです