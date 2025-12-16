おやつや食後のデザートにぴったりの「期間限定スイーツ」が【マクドナルド】に登場中。パッケージも可愛らしいスイーツは、自分へのプチご褒美にするのも良さそうです。今回は苺を合わせたフローズンデザートと、冬に味わえるスイーツパイをご紹介。お腹も心も満たされそうなメニューをぜひ堪能してみて。 食感の違いが楽しめそうな「マックフルーリー® 苺 オ