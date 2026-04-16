ロンドン五輪・競泳女子200メートル銀メダリストの鈴木聡美さん（35）が2026年4月15日、差し入れについての「注意喚起とお願い」をXで呼びかけた。この投稿がSNS上で大きな注目を集め、「素晴らしい」「さすが」などの声が寄せられている。「受け取れないのは私も大変心苦しい」鈴木さんは15日のX投稿で、自分宛ての差し入れが届いたという連絡が会社からあったと明かした上で、「ドーピング等の危機回避のため『食品・飲料』とい