シャレ見えしたい人注目ーーーー！！【40・50代】が即真似したい♡「レイヤーボブ」ftn-fashion trend news-

黒髪でも柔らかいワンレン風 大人世代の魅力を引き立てるレイヤーボブ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • トレンド感のある「レイヤーボブ」を人気美容師が紹介しています
  • 上品に揺れる、地毛風ブラウンのレイヤーボブは柔らかな印象に♪
  • グレージュカラーのレイヤーボブはラフな質感が魅力的だそうです
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