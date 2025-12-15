午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１０１、値下がり銘柄数は４４５、変わらずは５７銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に陸運、医薬品、水産・農林、小売など。値下がりで目立つのは鉄鋼、非鉄金属、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS