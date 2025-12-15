ミス・フィンランドのサラ・ザフチェさん（22）が、人種差別を巡る論争を受けて、ミス・フィンランドの称号と王冠をはく奪された。13日（現地時間）、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）などによると、ミス・フィンランド組織委員会は11日、このような決定を下し、「人種差別はいかなる形であっても容認しない」と謝罪した。コソボ出身の父親とフィンランド人の母親の間に生まれたザフチェさんは、今年9月にミス・フ