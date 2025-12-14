霜降り明星・粗品が、12月13日放送の『女芸人No.1決定戦THE W 2025』 （日本テレビ系）で、お笑いコンビのエルフに対し辛口コメントをしたことが賛否を呼んでいる。「4年連続4度目の決勝となったエルフはB組のトップバッターとして登場。彼氏の実家に一人であいさつに乗り込むギャルというネタを披露しました。初出場コンビ・パンツ万博には満票で勝ったものの、 続くニッチェには3‐4の僅差で敗戦。『THE W』初の審査員となっ