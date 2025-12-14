葦原大介による人気漫画が原作のアニメ『ワールドトリガー』が、10年越しにまさかのリブートへ歩み出した。原作第1話から物語を再構築する“REBOOTプロジェクト”は東映アニメーションによる完全新作で、「ボーダー入隊編」「近界民（ネイバー）大規模侵攻編」「B級ランク戦 開始編」が新たに描き直されることが発表されている。詳細は12月20日の「ジャンプフェスタ2026」で明かされ