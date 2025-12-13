【モデルプレス＝2025/12/13】King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※「高」は正式には「はしごだか」）と50TA（狩野英孝）が、12月26日に放送されるテレビ朝日系「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）でコラボレーションすることが決定。13日放送の「ロンドンハーツSP〜50TAに超人気者から楽曲提供オファーが！！」（よる10時20分〜）で明らかになった。【写真】STARTOアイドル、ポンパ×制服