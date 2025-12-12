鈴木農相は１２日の閣議後記者会見で、政府の総合経済対策を巡り、全国米穀販売事業共済協同組合（全米販）が自治体向けに発行する「おこめ券」を値下げすると明らかにした。自治体側から経費率の高さに懸念の声が出ていることを踏まえ、価格引き下げで活用を促す狙いとみられる。既存のおこめ券は５００円で販売され、４４０円分のコメを購入できる。全米販によると、必要経費を圧縮するなどし、経済対策での自治体向け販売価