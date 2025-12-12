佐世保市のハウステンボスは、システムに不正アクセスを受け、顧客の氏名や住所などの個人情報が流出した恐れがあると発表しました。 最大で150万人あまりの個人情報が流出した可能性があるということです。 ハウステンボスによりますと今年8月、会社のシステムの一部に不正アクセスが行われ、ファイルの一部が暗号化されていることが確認されました。 外部の専門家による調査の結果、一部の個人情報にアクセスされた