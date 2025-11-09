ハウステンボスの「ホリデー・ピクニックカフェ」にて、2025年冬限定の「ミッフィー」メニューが提供されています。人気のピクニックBOXやチーズフォンデュBOX、かわいいクレープ、ホットドリンクなどが登場します！ ハウステンボス／ホリデー・ピクニックカフェ「2025冬 ミッフィーメニュー」  販売店舗：ハウステンボス／ミッフィー・ワンダースクエア｢ホリデー・ピクニックカフェ｣  ハウステンボス／