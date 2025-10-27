今から15年前、日本航空（JAL）は倒産した。負債総額は事業会社として戦後最大の2兆3200億円。だが、わずか2年8ヶ月後には過去最速で再上場を果たす。「稲盛和夫という名経営者による奇跡」として語られるこの再生劇だが、その稲盛をして「全部この人がやったんや」と言わしめた男がいた。日本を代表する倒産弁護士・瀬戸英雄――数多くの企業破綻を管財人として指揮してきた彼は、JALに「会社更生法」という劇薬を処方。既得権益