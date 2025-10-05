¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¡£¥·¡¼¥Ä¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ù ¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¤ª¤Ð¤±¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥°¥Ã¥º  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥Ð¥Ë¡¼¡¦¥Û¥Ã¥×¡¦¥®¥Õ¥È¡×  ¥·¡¼¥Ä¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥Ã