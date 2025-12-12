１２月２２日付で東証グロース市場に新規上場予定のスタートラインの公開価格が、仮条件（４４０～４８０円）の上限である４８０円に決定した。 同社は、障害者雇用支援サービス事業と障害者福祉事業を手掛けており、２５年３月期では障害者雇用支援サービス事業が売上高の９９．３％を占めている。障害者雇用支援サービスでは、コーヒーの焙煎業務を通じて障害者雇用を支