１２月２２日付で東証グロース市場に新規上場予定のスタートライン<477A.T>の公開価格が、仮条件（４４０～４８０円）の上限である４８０円に決定した。



同社は、障害者雇用支援サービス事業と障害者福祉事業を手掛けており、２５年３月期では障害者雇用支援サービス事業が売上高の９９．３％を占めている。障害者雇用支援サービスでは、コーヒーの焙煎業務を通じて障害者雇用を支援するＢＹＳＮ（バイセン）や屋内型農園を活用して障害者雇用を支援するＩＢＵＫＩ（イブキ）、オフィスワークを通じて障害者雇用を支援するＩＮＣＬＵ（インクル）などさまざまなサービスを展開。このほか障害者雇用を行う企業に対する研修やコンサルティングサービスも提供している。公募株式数１４０万株、売出株式数６万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し２１万９０００株を予定。主幹事はみずほ証券。



