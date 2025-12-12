12日午前、青森県などで震度4を観測した地震について、気象庁は、一連の地震活動は「活発な状態が続いている」として、引き続き、規模の大きな地震に注意するよう呼びかけています。12日午前11時44分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震が発生し、北海道、青森県などの広い範囲で震度4の揺れを観測しました。この地震で、気象庁は、北海道、青森県、岩手県、宮城県に津波注意報を発表しましたが、午後2時5分、すべて解除しました。