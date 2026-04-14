灰色のアスファルトをえぐるようにぽっかりと開いた茶色く巨大な穴。すぐ脇には建物が見えます。穴の大きさは、縦横10メートル、深さ10メートル。中をのぞくと水が川のようになって流れています。11日、石川・金沢市の県道で発生した大規模な陥没。判明したきっかけは、未明に車の運転手から警察に入った「車がパンクし、直後に通過した道路が陥没した」という通報でした。地元の人は「まさか崩れるとは。いずれ崩れるとは思ってた