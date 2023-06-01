2度の震度7に襲われ、278人が犠牲となった熊本地震の「本震」の発生から16日で10年です。熊本地震では、2016年4月14日に「前震」が発生し、その28時間後の16日未明には、「本震」が発生しました。同じ地域で2度の震度7が発生したのは観測史上初めてでした。一連の地震で災害関連死を含む278人が犠牲となりました。被災した住宅は19万8000棟を超え、ピーク時には熊本県内全体で18万人が避難しました。土砂にのみ込まれ崩落した阿蘇