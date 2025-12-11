2025年シーズンが終わり、プロ野球界は来季に向けた戦力再編の時期に入った。広島東洋カープは、ドラフト会議で将来の主軸を見据えた野手を上位で指名するなど、野手の若返りに重点を置いた。しかし、一方で長年チームを支えてきた経験豊富なベテランや、外国人選手の契約保留名簿からの大量離脱が示唆されており、チームの陣容は本格的な過渡期を迎えている。 本記事では、新しく加入するドラフト新戦力