JR湘南新宿ラインの電車内で露出した下半身を女性に押しつけたとして、警視庁が46歳の男を逮捕しました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、住居不定・職業不詳の岩渕達也容疑者（46）です。岩渕容疑者は先月6日午前9時ごろ、JR大崎駅近くを走行中のJR湘南新宿ラインの電車内で、30代女性に露出した下半身を押しつけるわいせつな行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、女性は違和感を感じたことから、JR大崎駅