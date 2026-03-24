日本テレビnews every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「オークション出品中の車が追突か高級外車運転手の身元は』」についてお伝えします。◇◇◇路上にポツンと残された高級車ベントレー」。23日、東京・八王子市でひき逃げ事件を起こした車です。警視庁によりますと、運転手とみられる自称40代の男は現場から逃走し、近くの住宅の敷地内に侵入したとして逮捕されました。運転手とみられる男「借金に追われてい