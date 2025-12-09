午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４８８、値下がり銘柄数は１０６７、変わらずは４９銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位にゴム製品、医薬品、機械、卸売など。値下がりで目立つのはその他製品、不動産、パルプ・紙など。 出所：MINKABU PRESS