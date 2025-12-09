◆AKB、“卒業メンバーと”6年ぶり紅白AKB48が6年ぶりに紅白に帰ってきます。そこに卒業メンバーも加わると判明し、話題となっています。出演するのは、前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、峯岸みなみ、大島優子、柏木由紀、指原莉乃の8名です。グループの全盛期を支えたレジェンドが一堂に会して、結成20周年に華を添えることになりました。彼女たちがいたころのAKBといえば、話題にならない日はないというぐらいの