Mrs.GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』のレギュラー放送がスタートする。現在、音楽シーンのトップを快走しているミセスは、テレビ番組でのニーズも高まっている。今回レギュラー化が決定した背景について、コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】『テレビ×ミセス』に出演するM!LK・佐野勇人や曽野舜太。他、FRUITS ZIPPERと一緒に踊るMrs.GREEN APPLEの大森元貴やSuperflyとのコラボなども