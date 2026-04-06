3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEのTBS系冠番組「テレビ×ミセス」（月曜午後9時）が6日、放送開始された。過去2回の特番をへてレギュラー化。MCを務める3人が、さまざまな人や物と本気でコラボするバラエティー。初回のコラボ相手は“テレビ”として、テレビのレジェンド、郷ひろみ（70）をスタジオに迎えた。昨年末の「NHK紅白歌合戦」での共演も話題になった。デビュー54年と走り続ける郷に、3人は「郷ひろみであり続けるためにし